Москаль считает взрывы в Макеевке делом рук власти

Взрывы в Донецкой области могут быть делом рук власти и использоваться для ужесточения режима на Украине. Об этом заявил народный депутат Украины от НУНС Геннадий Москаль, пишет «Новый Регион».

«Это нагнетание ситуации со стороны власти, нагнетание страха среди населения. Эти взрывы - провокация власти», - сказал Москаль.

При этом политик отметил, что отвечать за взрывы должен непостредственно министр внутренних дел Анатолий Могилев.

«Естественно, то, что эти взрывы происходят на родине самого министра внутренних дел, то это позор для него. За это он бы должен ответить», – заявил Москаль.

Напомним, сегодня, 20 января, в Макеевке Донецкой области произошли два взрыва.