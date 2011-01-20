Из США не консультировались о политубежище Данилишина - посольство

Посольство США в Украине заявляет, что перед объявлением решения Чехии о предоставлении политического убежища экс-министру экономики Богдану Данилишину никаких консультаций с правительством США или его информирования не происходило.

Об этом сообщили в пресс-службе Посольства США.

В заявлении посольства говорится, что «последние сообщения в украинской прессе допускают, что правительство США заранее знало о недавнем решении Чехии предоставить политическое убежище бывшему министру экономики Украины Богдану Данилишину, или даже что чешское правительство приняло такое решение по настоянию Вашингтона».

«Эти сообщения абсолютно ошибочны. Перед объявлением этого решения никаких консультаций с правительством США или его информирования не происходило», - отметили в пресс-службе.