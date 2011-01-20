Левочкин хочет выборы в Раду не раньше 2012 г.

Глава администрации президента Сергей Левочкин считает единственно возможной датой парламентских выборов в Украине конец 2012 года. Об этом он сказал сегодня журналистам, пишет «Интерфакс-Украина».

«Все остальные слухи о моей якобы особой позиции – политические технологии», - заявил Левочкин.

Напомним, ранее президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов заявил, что часть президентской команды во главе с Андреем Клюевым предлагает проводить выборы осенью 2012 года, а группа, предположительно возглавляемая Сергеем Левочкиным, предлагает проводить выборы весной 2011.