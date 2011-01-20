Украина не поссорится с ЕС из-за Данилишина - Левочкин

Предоставление политического убежища Богдану Данилишину не отразится на отношениях с ЕС. Об этом журналистам заявил глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин, пишет «Украинская правда».

«Это никак не повлияет не переговоры с ЕС относительно зоны свободной торговли и безвизового режима», - сказал Левочкин.

При этом он отметил, что Данилишин был объявлен в розыск по линии Интерпола не по политическим соображениям.

«Эта тема лежит исключительно в плоскости экономической деятельности Данилишина, в частности - тендерных закупок», - сказал он.

По словам Левочкина, тема уголовных дел в Украине против оппозиции «немного гипертрофирована со значительными преувеличениями».

«Эти дела касаются исключительно злоупотреблений с материальными ресурсами», - сказал он.

Галва АП также сообщил, что за прошлый год было возбуждено 166 уголовных дел против представителей действующей власти.

Как пример, Левочкин сказал, что Президент Янукович уволил руководителя Борщевской районной администрации Тернопольской области.

«Человека задержали при получении взятки. Из того, что я слышал, речь идет о 400 тысяч взятки», - добавил Левочкин.

На вопрос, уйдет ли Левочкин в отставку, если преследование оппозиции будет иметь черты политических репрессий, он ответил: «Я убежден, что никакой политической окраски в этом не будет. Суд должен проходить публично, и журналисты должны слышать аргументы как обвинения, так и защиты».

Отметим, глава Администрации Президента Сергей Левочкин также сообщил, что, по его мнению, единственно возможной датой парламентских выборов в Украине является конец 2012 года.