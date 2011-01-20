Премьер назвал причины снижения рождаемости в Украине

Снижение рождаемости в Украине, зафиксированное впервые за последние 5 лет, вызвано не столько увеличением или уменьшением соцвыплат на детей, сколько с количеством людей, находящемся в детородном возрасте. Об этом журналистам заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет «РБК-Украина».

«Снижение рождаемости связано с синусоидальным трендом... В зависимости от того, сколько у нас (людей) вступает в тот возраст, когда нужно рожать детей. Тут не совсем корректно связывать пособия с увеличением рождаемости. Тут другие тенденции, наука говорит о других закономерностях», - отметил Азаров.

Премьер-министр напомнил, что в 2011 г. правительство значительно повысило социальные выплаты на детей.

Напомним, премьер-министр Украины Николай Азаров также заявил, что женщинам, которые находится в декретном отпуске, будет сохранен трудовой стаж.