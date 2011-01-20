Взрывы в Макеевке могут использовать для усиления влияния спецслужб - эксперт

В Украине создают «видимость терактов», пытаясь повысить влияние спецслужб. Это может привести к концентрации полномочий силового блока во власти. Такое мнение высказал заместитель Директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, комментируя ситуацию вокруг взрывов в Макеевке, пишет «Остров».

«Еще полгода назад СБУ и лично Хорошковского украинская и международная общественность обвиняла в политических репрессиях. Сегодня акценты общественной дискуссии сместились. Сначала дело относительно взрыва памятника Сталина, затем вскрытие «схронов» Тризуба, сегодня – видимость терактов в Макеевке. Все это должно убедить общественность в том, что спецслужбам необходимы дополнительные полномочия, которые они будут использовать не на борьбу с инакомыслием, а в противодействии с мировым терроризмом. Если события в Макеевке сегодня назовут терактом, то сложно себе представить, что будет завтра. Особенно в контексте обострения ситуации в Крыму. Такие виртуально-технологические игры могут дорого обойтись государству», - подчеркнул Голобуцкий

По его мнению А события вокруг спецслужб в последнее время имеют очень яркие признаки PR-акций.

«В славянской политической мифологии всегда существовал тезис о возможности использования «маленькой победоносной войны» для укрепления позиций власти. Так было не только во времена русско-японского конфликта в 1905 году, но и в дальнейшем. В частности военный конфликт на Кавказе укрепил позиции нынешней российской правящей элиты. Не дай Бог, в Украине возникнут подобные же сценарии! Наша страна ментально не готова к ним, у нас нет предпосылок к терроризму или к таким методам политической коммуникации», - предостерегает эксперт.

Напомним, по мнению народного депутата Украины от НУНС Геннадия Москаля, взрывы в Макеевке Донецкой области могут быть делом рук власти и использоваться для ужесточения режима на Украине.