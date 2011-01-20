Умерла жена президента Израиля, родившаяся на Украине (ФОТО)

20 января в возрасте 87 лет ушла из жизни жена президента Израиля Шимона Переса - Соня Перес.

Об этом пишет газета "Гаарец".

По информации издания, женщина скончалась в своем доме, расположенном на севере Тель-Авива. Помимо мужа у нее остались трое детей - Цвия, Йонатан и Хами.

Соня Перес (девичья фамилия Гельман) родилась на Украине в 1923 году. Позднее она с семьей переехала в Палестину, где в 1945 году вышла замуж за Шимона Переса.

Жена нынешнего израильского президента редко показывалась на людях, предпочитая роль хранительницы семейного очага, а не "первой леди".

В 2007 году Соня Перес не стала переезжать вместе с мужем в Иерусалим после его избрания президентом и осталась в Тель-Авиве. С тех пор они фактически жили отдельно, но часто виделись.