Левочкин не захотел рассказать, за что Янукович не любит Бандеру

Глава Администрации Президента Сергей Левочкин отказался комментировать личное отношение Президента Украины Виктора Януковича к лидеру национально-освободительной борьбы XX столетия Степану Бандере, пишет УНИАН.

Так, отвечая на вопрос журналистов, Левочкин сказал: «Позиция Президента Украины такова: Украина является демократическим государством, где каждый может уважать тех героев, которых хочет».

Он напомнил, что последнее судебное решение относительно лишения Бандеры звания Героя Украины обжаловано. Администрация Президента вернулась к этой теме в январе 2011 года из-за «многочисленных обращений» в АП. При этом отмечалась правовая, а не политическая оценка этого вопроса.

Глава АП также сказал, что Янукович сможет ответить на вопросы журналистов и украинской общественности в феврале 2011 года в связи с годовщиной пребывания его в должности Президента.

«Это будет серьезный проект общения Президента со страной», – отметил Левочкин.