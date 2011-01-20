Патриарх Кирилл даст Януковичу $50 тыс

20 января 2011, 16:38

Президент Виктор Янукович получит 50 тысяч долларов в рамках Премии имени патриарха Алексея II «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов».

Янукович стал первым украинцем — лауреатом премии имени патриарха Алексея II, передает «Украинская правда».

Награду каждый год вручает Международный общественный фонд единства православных народов.

Кандидатуру Януковича внесло украинское отделение фонда. Комиссия состоит из представителей девяти стран, рассказал президент фонда Валерий Алексеев.

Януковича пригласили на церемонию вручения 21 января. Она состоится в зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя. В присутствии двух тысяч человек. Будут депутаты, члены российского правительства, послы. Но у украинского президента плотный график визитов, его не будет. Как известно, Виктор Янукович до 21 января находится с официальным визитом в Японии.

«Премию вручает председатель опекунского совета фонда патриарх Кирилл. Дарим массивный круглый знак из серебра, украшенный крестом. К нему прилагается диплом и нагрудный знак», - отмечает Алексеев.

«Претендентов от Украины на получение премии выдвигали несколько раз. Но их отвергали, так как в Украине нет религиозной терпимости, православие разделено на несколько течений», — говорит нардеп от Компартии Екатерина Самойлик, которая возглавляет украинское отделение фонда.

«Среди украинских кандидатов был и митрополит Владимир. Были мысли предложить председателя Верховной Рады Владимира Литвина. На последнем заседании опекунского совета фонда я сказала, что поддержка Януковичем православия заслуживает премии. Ни один человек на заседании не выступил против», - заявила она.

Премия составляет 50 тысяч долларов. Подавляющее большинство лауреатов сразу отдают деньги на строительство или поддержку храмов, монастырей.

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