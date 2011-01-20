Кабмин убрал представителей из КС, ВР и КГГА

Кабинет министров Украины ликвидировал должности своих представителей в Конституционном суде, Верховной Раде (ВР), в Киевском городском совете и Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает РБК.
Согласно постановлению Кабмина от 20 декабря 2010 г. № 1151 также премьер-министр Украины, первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли, вице-премьер, министр социальной политики, вице-премьер, министр инфраструктуры, вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства могут иметь советников на общественных началах из числа профессиональных специалистов.
Кроме того, утверждена структура секретариата Кабмина в виде:
- руководство секретариата Кабинета министров;
- аппарат премьер-министра;
- департамент профессиональной экспертизы;
- департамент юридического обеспечения;
- департамент информации и коммуникаций с общественностью;
- департамент кадрового обеспечения;
- департамент обеспечения взаимодействия с Верховной Радой (ВР) и регионами;
- департамент внешнеэкономических связей и двусторонних комиссий;
- департамент европейской интеграции;
- департамент обеспечения документооборота, контроля и работы с обращениями граждан;
- хозяйственно-финансовый департамент;
- управление бухгалтерского учета, финансов и отчетности;
- управление обеспечения протокольных мероприятий;
- управление экспертизы социально-трудовых отношений;
- режимно-секретное управление;
- управление экспертизы соблюдения регламентных норм и организации заседаний Кабмина;
Утратили силу такие акты Кабмина: постановление от 20 апреля 2005 г. № 314, распоряжение от 22 ноября 2005 г. № 466, постановление от 21 ноября 2007 г. № 1334, постановление от 7 апреля 2010 г. № 294, постановление от 19 апреля 2010 г. № 316, постановление от 26 мая 2010 г. № 364, постановление от 7 июня 2010 г. № 398, постановление от 18 октября 2010 г. № 944.