Кабмин убрал представителей из КС, ВР и КГГА

Кабинет министров Украины ликвидировал должности своих представителей в Конституционном суде, Верховной Раде (ВР), в Киевском городском совете и Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает РБК.

Согласно постановлению Кабмина от 20 декабря 2010 г. № 1151 также премьер-министр Украины, первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли, вице-премьер, министр социальной политики, вице-премьер, министр инфраструктуры, вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства могут иметь советников на общественных началах из числа профессиональных специалистов.

Кроме того, утверждена структура секретариата Кабмина в виде:

- руководство секретариата Кабинета министров;

- аппарат премьер-министра;

- департамент профессиональной экспертизы;

- департамент юридического обеспечения;

- департамент информации и коммуникаций с общественностью;

- департамент кадрового обеспечения;

- департамент обеспечения взаимодействия с Верховной Радой (ВР) и регионами;

- департамент внешнеэкономических связей и двусторонних комиссий;

- департамент европейской интеграции;

- департамент обеспечения документооборота, контроля и работы с обращениями граждан;

- хозяйственно-финансовый департамент;

- управление бухгалтерского учета, финансов и отчетности;

- управление обеспечения протокольных мероприятий;

- управление экспертизы социально-трудовых отношений;

- режимно-секретное управление;

- управление экспертизы соблюдения регламентных норм и организации заседаний Кабмина;

Утратили силу такие акты Кабмина: постановление от 20 апреля 2005 г. № 314, распоряжение от 22 ноября 2005 г. № 466, постановление от 21 ноября 2007 г. № 1334, постановление от 7 апреля 2010 г. № 294, постановление от 19 апреля 2010 г. № 316, постановление от 26 мая 2010 г. № 364, постановление от 7 июня 2010 г. № 398, постановление от 18 октября 2010 г. № 944.