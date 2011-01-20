Азаров попросил поменьше «терять» чернобыльские деньги

В целом на мероприятия, посвященные 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС правительство планирует потратить 216,5 млн грн.

Об этом сегодня во время заседания оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 25 годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, передает РБК-Украина.

«Эти меры составляют для нас большую сумму - 216,5 млн грн, поэтому я хочу обратить внимание на то, чтобы эти средства были потрачены с максимальной отдачей и минимальными потерями», - сказал Азаров, при этом он пояснил, что правительство будет контролировать операции с этими средствами.

В оргкомитет по проведению и организации 25-й годовщины ЧАЭС вошли вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко, министр здравоохранения Илья Емец и министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога.