Левочкин: Против нынешних чиновников возбудили 360 дел

Глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин сообщил о том, что сейчас расследуют 360 дел против чиновников нынешней власти, сообщает РБК.

«Возбуждены 166 уголовных дел по коррупционным и хозяйственным вопросам прошлого года в отношении представителей нынешней власти, руководящего состава. Всего 360 дел возбудили против всех чиновников нынешней власти», - сказал Левочкин.

Как один из примеров он назвал расследование деятельности и сегодняшнее увольнение Президентом Украины Виктором Януковичем председателя Борщевской районной администрации Тернопольской области.

Глава Администрации также сообщил, что Янукович чувствует обеспокоенность партнеров из Европейского Союза и США относительно внутриполитической ситуации в Украине.

По словам Левочкина, прокуратура и правоохранительные органы будут вести объективное расследование всех уголовных дел, связанных с оппозицией.