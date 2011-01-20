Шустер не приглашал Тимошенко на эфир, хотя она уже согласилась

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко не была приглашена на первый эфир шоу «Шустер Live» на Первом Национальном.

Об этом сказано в сообщении продакшн студии «Savik Shuster Studio», передает «Украинская правда».

«На темы, которые будут обсуждаться в пятницу, 21-го января, редакция «Шустер Live» не приглашала Юлию Владимировну Тимошенко», - сказано в сообщении.

В студии отметили, что «редакция программы самостоятельно определяет темы и гостей, и считает недопустимым давление со стороны политиков».

По данным пресс-службы, 21 января в эфире «Шустер Live» обсудят две темы: политическое убежище, которое экс-министру экономики Богдану Данилишину предоставила Чехия, а также решение суда по Степану Бандере.

Главный гость программы – экс-министр экономики Богдан Данилишин (включение из Чехии).

Ранее, пресс-служба лидера БЮТ распространила сообщение о том, что Тимошенко «приняла личное приглашение Савика Шустера посетить его первое ток-шоу на Первом Национальном телеканале».