Европарламент требует повторить выборы в Беларуси

Европейский парламент принял сегодня жесткую резолюцию в адрес Беларуси, призвав Совет Европейского союза ввести санкции (такие как запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание активов) в отношении белорусских чиновников, судей и силовиков, причастных к разгону оппозиции после голосования на президентских выборах 19 декабря 2010 г., сообщает пресс-служба Европарламента, передает РБК.

Резолюция Европарламента осуждает «самым решительным образом» жестокое подавление оппозиционных выступлений в день голосования и призывает провести независимое и объективное международное расследование событий в Беларуси под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Кроме того, в тексте резолюции содержится требование заново провести президентские выборы в Беларуси в соответствии с международными стандартами, отмечается в сообщении пресс-службы.

Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко, переизбранный на выборах 19 декабря 2010 г., уже отреагировал на принятую евродепутатами резолюцию. По сообщениям белорусских государственных СМИ, глава государства поручил правительству подготовить ответные меры на случай введения каких-либо санкций со стороны отдельных стран или Евросоюза в целом. Лукашенко не уточнил, какие ответные меры может принять Минск.

Накануне министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что ЕС близок к введению визовых ограничений в отношении ряда белорусских официальных лиц. Ранее Польша сообщила, что в Варшаве подготовлен «черный список» белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд в страну, однако официально этот список еще не представлен.