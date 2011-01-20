Афганский парламент начинает работу без оглядки на президента

В Афганистане депутаты парламента нового созыва намерены провести первое заседание 23 января, несмотря на решение президента Хамида Карзая перенести его на месяц.

В аппарате президента пояснили, что такое решение было принято в ответ на запрос специального трибунала о предоставлении ему дополнительного времени на завершение расследования всех жалоб на нарушения в ходе парламентских выборов в сентябре 2010 года, передает «Радио Свобода».

Согласно афганской конституции, первое заседание парламента нового созыва должен открывать президент.