У Тимошенко сочувствуют Шустеру и говорят, что приглашение было

Бывший премьер Юлия Тимошенко была лично Савиком Шустером приглашена к участию в первом ток-шоу на Первом Национальном канале.

Об этом говорится в заявлении партии «Батькивщина», распространенном «Украинской правдой».

«В БЮТ крайне удивлены заявлением продакшн-студии «Savik Shuster Studio» о якобы политическом давлении на редакцию», - отмечается в сообщении.

«Если и говорить о политическом давлении, то стоит напомнить, что речь идет о канале, руководители которого уже неоднократно повергали украинскую и мировую общественность публичными заявлениями о том, что информационный ряд канала должен цензурироваться в интересах власти», - уточнили в пресс-службе.

В БЮТ заявили, что «в медиа-сообществе ни для кого не секрет, что в действительности милую уху своего патрона музыку на этом канале заказывает Анна Герман».

«Узнав об активных усилиях последней по срыву появления лидера оппозиции на Первом национальном, пресс-служба «БЮТ-Батькивщины» решила обнародовать факт приглашения Тимошенко в эфир, которое Савик Шустер сделал еще в декабре прошлого года», - отмечается в сообщении.

«Досадно, что старт нового проекта на Первом национальном начинается с грубого вмешательства администрации Януковича в работу студии. Очевидно, говоря о политическом давлении, продакшн-студия «Savik Shuster Studio» ошиблись адресатом», - заявили в БЮТ.

В «Батькивщине» сочувствуют Шустеру и желают ему успехов в защите принципов свободы слова перед антидемократической и авторитарной властью.