Янукович сократил визит в Японии из-за взрывов в Макеевке

Президент Украины Виктор Янукович принял решение сократить свой визит в Японию в связи со сложной ситуацией, сложившейся после взрывов в городе Макеевка Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

После возвращения Президент Украины проведет совещание с руководителями силовых ведомств.

Янукович поручил правоохранительным органам принять меры относительно сферы безопасности во всех регионах Украины для защиты граждан, ввести усиленный вариант несения службы правоохранителями.

Напомним, сегодня утром в Макеевке произошло два взрыва. Первый - в районе админздания госпредприятия «Макеевуголь», второй - в районе торгового центра. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.