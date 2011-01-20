Экс-президент Виктор Ющенко пишет мемуары.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Институте стратегических инициатив, созданном им, передает «Украинская правда».

По его словам, в этой книге он расскажет не только о своей политической карьере, период президентства, но и рассуждает на мировоззренческие темы, темы становления его государственной политики.

«Если бы когда у меня была возможность народу донести очень много нюансов принятия решений, я думаю, что нация во многом изменила бы в своих взглядах в отношении определенных личностей», - отметил Ющенко.

«За высокими словами, за красивыми костюмами очень часто была человеческая пустота в основе которой было эго, слава и власть», - добавил он.