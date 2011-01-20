Если бы Герман «рулила» Первым Национальным, Поплавского бы там не было

Замглавы Администрации Президента Анна Герман заявляет, что не вмешивается в вещание Первого Национального.

Об этом она заявила «Украинской правде», комментируя заявление БЮТ о том, что «милую уху своего патрона музыку на этом канале заказывает Герман».

«Заявление вызвало у меня улыбку, если бы я действительно заказывала там музыку, то 100% там не было бы Поплавского», - отметила Герман.

«Относительно же того, что Юлию Тимошенко не пригласили на передачу, то это исключительное право автора программы кому его приглашать, а кого нет», - заявила замглавы администрации.

Герман уточнила, что «с большим удовольствием встретилась бы с Тимошенко в эфире, на равных условиях».

«Но я думаю, что это все же не дело политиков указывать, кто должен быть в программе, а кто там быть не должен. Если мы демократы, уважаем свободу слова, то мы спокойно относиться к праву автора выбирать кого приглашать», - добавила она.