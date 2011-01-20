Ассанж не может посетить Россию, поскольку его передвижение ограничено

Адвокат основателя «Wikileaks» опроверг информацию о том, что Джулиан Ассанж оформил российскую визу и собирается в ближайшее время посетить Россию.

Как сообщил адвокат Ассанджа Марк Стивенс, его подзащитный ограничен в передвижении и Великобританию до окончания рассмотрения дела о его экстрадиции покинуть не имеет права, передает Интерфакс.

Ранее в четверг ряд СМИ сообщили о том, что Ассанж может посетить Россию, и у него уже якобы есть российская виза.

Между тем, как сообщалось, Ассанж, который был арестован в Великобритании, в конце декабря 2010 года был выпущен под залог в 240 тыс. фунтов стерлингов на жестких условиях: его паспорт изъят, он не имеет права покидать дом, где живет, ежедневно должен отмечаться в полиции, он также носит электронный браслет. После освобождения Ассанж проживает в доме журналиста Вона Смита на границе графств Норфолк и Саффолк.

Ожидается, что процесс, в ходе которого может быть принято решение о экстрадиции Ассанжа в Швецию, пройдет 6-7 февраля.