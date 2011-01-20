МИД обещает, что украинскую библиотеку в Москве не закроют

Министерство иностранных дел (МИД) Украины продолжает предпринимать все меры для урегулирования ситуации, сложившейся вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве.

«Посольство Украины в России по поручению министра иностранных дел Украины продолжает предпринимать все необходимые усилия для полной нормализации ситуации вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве», - рассказал в комментарии агентству «Интерфакс» директор Департамента информационной политики МИД Олег Волошин.

По его словам, регулярно проводятся встречи украинских дипломатов с представителями МИД, правоохранительных органов, руководства библиотеки, в результате которых удалось еще раз удостовериться в том, что обещания российской стороны о том, что библиотека будет существовать и функционировать и далее, будут реализованы.