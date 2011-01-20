В Тунисе объявили полную политическую амнистию

Власти Туниса решили признать все ранее запрещённые политические группы и амнистировать всех политических заключённых.

Как заявил министр образования в действующем временном правительстве Ахмед Ибрахим, члены кабинета решили освободить всех, кто находится в тюрьме за политические убеждения, передает «Радио Свобода».

Среди признанных общественных и политических организаций - исламистское движение Эннахда.

Ранее в четверг произошли демонстрации с требованиями ухода из кабинета тех министров, которые были связаны со свергнутым президентом Бен Али. Для разгона демонстраций полиция стреляла в воздух.