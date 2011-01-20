Тимошенко взрывы в Макеевке напоминают технологию

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко подозревает, что взрывы в Макеевке является политической технологией с целью отвлечь внимание населения.

Об этом Тимошенко сказала в интервью «Украинской правде», комментируя взрывы в Макеевке.

«В мире неплохо отработана технология, когда явные нелады действующей власти прикрывают непонятными взрывами. Ведь, когда сознание нации сосредоточивается на полном провале, то ее внимание пытаются отвлечь», - сказала Тимошенко.

«Не хотела чтобы мои прогнозы подтвердились, но подозрение у меня есть», - добавила Тимошенко.

«Были значительно более тяжелые времена, особенно при Кучме, когда по 10-12 месяцев людям не выплачивали пенсии и зарплаты, но никто никуда бомбы не откладывал, поэтому это выглядит странно», - отметила Тимошенко.