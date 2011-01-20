Шустером манипулируют только события

Авторы программы Шустер Live заявляют, что ими «манипулируют только события», передает «Украинская правда».

Так в пресс-службе «Savik Shuster Studio» прокомментировали заявления бывшего премьера Юлия Тимошенко о том, что «старт нового проекта на Первом национальном начинается с грубого вмешательства» администрации президента Виктора Януковича в работу студии.

Напомним, Тимошенко заявила, что Савик Шустер лично пригласил ее к участию в первом ток-шоу на Первом Национальном канале. Однако, в студии опровергли эту информацию.