Барак Обама будет баллотироваться на второй срок

Барак Обама намерен повторно баллотироваться в президенты в 2012 году, сообщает Газета.ru.

Об этом рассказали в Администрации президента США, подтвердив слухи о том, что штаб предвыборной компании будет находиться в Чикаго.

В скором времени старший советник Обамы Дэвид Аксельрод, пресс-секретарь Роберт Гиббс и замначальника аппарата Белого дома Джим Мессина отправятся в Чикаго для разработки плана предвыборных мероприятий. Первые конкретные действия, в частности, начало сбора средств, запланированы на март-апрель.

В ближайшее время Обама подготовит все необходимые документы и направит их Федеральную избирательную комиссию, с того момента можно считать подготовку к предвыборной кампании стартовавшей, отметили в Белом доме.