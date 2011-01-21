Тигипко: Отпуск по уходу за ребенком будет засчитываться как стаж

С введением пенсионной реформы женщины получат право не учитывать декретный отпуск при расчете пенсии, но отпуск по уходу за ребенком как и прежде будет засчитываться в стаж. Об этом журналистам заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко.

«Матери получат право не учитывать годы, когда они находились в декретном отпуске, для вычисления коэффициента заработной платы, который определяется при выходе на пенсию», - цитирует Тигипко пресс-служба «Сильной Украины».

Вице-премьер также заверил, что отпуск по уходу за ребенком будет учитываться в трудовой стаж. «Время, проведенное женщиной в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, как и прежде, будет засчитываться в трудовой стаж», - отметил он.

Напомним, ранее Сергей Тигипко говорил о том, что пенсионную реформу в Украине планируют завершить до 2013 г.