Ющенко назвал фарсом отмену его указов о присвоении званий Шухевичу и Бандере

Бывший президент Украины Виктор Ющенко называет фарсом решения судов об отмене его указов о присвоении званий Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Как передает УНИАН, об этом экс-президент сказал во время общения с журналистами в созданном им Институте стратегических инициатив.

«Это фарс потому, что не компетенция суда рассматривать эти конституционные решения президента», - сказал Ющенко.

По его убеждению, отменить указы главы государства может лишь Конституционный суд, а не суд общей юрисдикции. В то же время, он убежден, что КС не может отменить указы о присвоении званий, поскольку принятие подобных решений находится в исключительной компетенции президента.

Ющенко заметил, что не хочет сейчас вспоминать кому, когда и за что присваивались соответствующие звания за последние 10 лет.

«Я абсолютно сознательно принял такое (о присвоении званий Героя Украины С.Бандере и Р.Шухевичу) решение», - сказал он. Ющенко подчеркнул, что формальное подтверждение того, что С.Бандера и Р.Шухевич герои для украинской нации, не нужно. Он убежден, что те, кто считал их героями, будут так думать в любом случае. «Я хотел этот шаг посвятить одному – если мы хотим понимания и национального единства, мы должны жить на правдивой истории… ложь к партнерству не приведет», - сказал Ющенко.

Напомним, Высший административный суд Украины перенес заседание по делу о признании незаконным и отмене указа о присвоении главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу звания Героя Украины.