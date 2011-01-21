Януковичу отдельный вагон в Японии обошелся в 103 тыс.грн.

Президент Украины Виктор Янукович во время визита в Японию ехал из Токио в Киото в отдельном вагоне поезда. Для нашей делегации выкупили там все места.

По информации газеты «Сегодня», стоимость проезда для одного пассажира в первом классе - 18 160 иен (1732 грн.). Всего мест в вагоне первого класса около 60, то есть проезд обошелся в 103 920 грн.

Напомним, как рассказали украинские журналисты, входившие в президентский пул, делегации не удалось договориться с японскими властями о том, чтобы через вагон, в котором ехал президент Украины, не ходили другие пассажиры. Двери по обе стороны вагона охрана Януковича блокировала на свой страх и риск.