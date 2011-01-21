Переговоры Северной и Южной Кореи пройдут в феврале

Власти КНДР предложили провести в начале февраля переговоры между высокопоставленными представителями военных ведомств Северной и Южной Кореи с целью снижения напряженности в двусторонних отношениях.

О предложении Пхеньяна проинформировало государственное северокорейское агентство. В конце января предложено провести подготовительный раунд переговоров.

Сообщается, что Южная Корея уже согласилась с предложением, сообщает Радио свобода.

Северная Корея отказалась от жесткой позиции по отношению к Сеулу под давлением Китая. Пекин, в свою очередь, убедил КНДР начать диалог с Южной Кореей после того, как президент США Барак Обама на переговорах в Вашингтоне предупредил председателя КНР Ху Цзиньтао, что в случае сохранения напряженности на Корейском полуострове Соединенные Штаты усилят свое военное присутствие в Азии - для защиты от потенциальной ядерной угрозы.