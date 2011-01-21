Ющенко: У политиков есть два пути - либо в тюрьму, либо в парламент

Экс-президент Виктор Ющенко считает, что сейчас нереально посадить за решетку любого из украинских политиков. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Институте стратегических инициатив, созданный им.

«Я знаю, что мы представляем политически сложное государство, где посадить за решетку политика теоретически еще не возможно», - сказал он, сообщает УНИАН.

По его словам, как только правоохранительные органы пытаются зацепить политика, появляется контраргумент - это политические репрессии. И право, по мнению Ющенко, применить к политику в Украине не возможно.

«Поэтому очень для многих людей, которые есть сегодня в украинской политике, есть два пути - либо в тюрьму, либо в парламент, но они выбирают парламент, потому что парламент дает иммунитет», - сказал Ющенко.

Перед этим, отвечая на вопрос, почему он в период своего президентства не смог посадить за решетку коррупционеров, Ющенко отметил: «Если президент начнет сажать в тюрьму, то будет то, что в Гаити, Кот-д`Ивуаре, или как сейчас в Тунисе».

«Если истребуется такой механизм расправ, даже справедливых, то, что я могу сказать: Вы хорошо знаете, с кого нужно начать, но очень плохо знаете, на ком надо закончить - а конец, как правило, дойдет до вашего села и коснется самой крайней избы, вот тогда вы вспомните о демократии», - подчеркнул он.

Ющенко отметил, что подобными вопросами должен заниматься не президент, а правоохранительные органы.

«Не местью нужно жить. Зла не должно быть. Справедливость заключается в неотвратимости наказания, а не в его глубине», - сказал экс-президент.