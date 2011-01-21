США поддерживает санкции ЕС против Белоруссии

США поддерживают решение Европарламентао введении санкций в отношении руководителей Белоруссии в связи с действиями Минска против оппозиции, сообщает Газета.ru. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Филип Кроули.

«Мы поддерживаем действия ЕС и готовы к восстановлению в отношении белорусских властей санкций, которые ранее были сняты», – говорится в его официальном заявлении.

В четверг Европарламент принял резолюцию по Белоруссии. В документ вошли 18 пунктов. Текст был одобрен Европарламентом единогласно и стал самой жесткой резолюцией, когда-либо принятой в отношении Белоруссии. Документ базируется на проекте, который накануне представила Европейская народная партия.

Депутаты, в частности, предлагают запретить выдачу европейских виз представителям белорусского руководства, а также сотрудникам спецслужб и судьям, которых Евросоюз считает ответственными за преследование белорусской оппозиции и за фальсификацию декабрьских президентских выборов. Будет заморожено и участие Белоруссии в «Восточном партнерстве». Под вопрос ставится проведение в стране международных мероприятий, например, чемпионата мира 2014 года по хоккею.