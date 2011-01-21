Грымчак: Взрывы в Макеевке - дело рук подростков или власти

Народный депутат от НУНС Юрий Грымчак заявил, что, имеет собственные версии причин двух взрывов, произошедших накануне в городе Макеевка Донецкой области.

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВi.

«У меня есть две теории сегодня: первая - это неаккуратные действия власти, и вторая - это подростки» - предположил политик.

«Количество людей, имеющих профессиональную подготовку во взрывном деле, в Донецке достаточно велика… В каждой шахте есть взрывчатка, есть люди, которые ведут промышленные взрывные работы в шахтах. Найти взрывчатку в Донецкой области не является большой проблемой. То есть люди, которые умеют это делать, есть в достаточно большом количестве», - отметил Грымчак.

Он также не исключает возможности того, что взрывы организованы украинскими спецслужбами.

«У нас уже начались разговоры на тему того, что в связи с угрозой терроризма памятник Сталину взрывали, сейчас в Макеевке (взрывы) надо более строго, более жестко относиться к террористам. А такие разговоры идут тогда, когда надо свернуть свободу слова, демократические институты, и т.п. А это - неплохой повод для нашей власти все упомянутое сделать», - подчеркнул народный депутат.

Напомним, 20 января утром в Макеевке Донецкой области произошли два взрыва.