Андрей Курков в Die Welt: Что позволено Табачнику – не позволено Матиос

В Украине сегодня вас легко могут сделать врагом государства, пишет известный писатель Андрей Курков в немецкой Die Welt. «Существует страна, в которой банальнейшие истории все еще могут стать сюжетом для детектива или триллера. К этой стране с недавних пор опять принадлежит Украина», – отмечает автор статьи.

В качестве примера он приводит историю, случившуюся с Марией Матиос. Писательница стала объектом пристального внимания милиции после жалобы нардепа-коммуниста, возмущенного сравнением в последней книге Матиос памятника в честь Великой Отечественной войны с фаллическим символом. При этом, напоминает писатель, нынешний министр образования Дмитрий Табачник, ранее сделал похожее сравнение по поводу Мемориала памяти жертв Голодомора, однако и до сих пор не дождался визита стражей порядка.

Эта история заставила Андрея Куркова вспоминать, не оскорбил ли он, случайно, в своей книге кого-то из сегодняшних власть предержащих или же, быть может, «сравнивал пингвина с фаллосом»? Потому что тогда у оскорбленных будут основания запретить его книгу, а «их автора – объявить врагом народа или же украинских пингвинов», – иронизирует писатель.

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