Действующее правительство также нарушает бюджетное законодательство - Гриценко

Действующее правительство Януковича-Азаров допускает нарушения бюджетного законодательства, что наносит стране ущерб в крупных размерах.

Об этом глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолий Гриценко рассказал в интервью ЛІГАБізнесІнформ.

«Это точно не наведение порядка в стране, это точно не попытка внедрить закон как норму жизни», - сказал политик.

«Для всех ведь очевидно, что в деятельности каждого из предыдущих правительств, включая правительства Тимошенко, Януковича, Еханурова и всех остальных, - а их было, наверное, порядка двадцати, - имели место определенные нарушения и злоупотребления с бюджетными средствами. Могу уверенно сказать, и мои слова базируются на документах, проверках, материалах журналистских расследований, что действующее правительство Януковича-Азарова тоже допускает нарушения бюджетного законодательства, что наносит стране ущерб в особо крупных размерах и подпадает под соответствующие статьи антикоррупционного, бюджетного законодательства, Уголовного кодекса», - отметил Гриценко.

Он также выразил мнению, что «если бы Янукович беспокоился о законе, то уголовные дела затронули бы чиновников не только из предыдущего правительства, но и из его команды тоже».

«А когда он прячет от ответственности «своих», а бьет только по «чужим», то это стопроцентно избирательное применение закона. Это понимают все», - подчеркнул Гриценко.