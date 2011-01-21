Лукашенко пытается отвлечь внимание мирового сообщества - Германия

Президент Беларуси Александр Лукашенко своими «необоснованными обвинениями» пытается отвлечь внимание мирового сообщества от противоправных действий белорусских властей. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, передает Би-би-си.

Накануне Европейский парламент принял резолюцию, в которой требует запретить въезд в Европу белорусским чиновникам, судьям и руководителям силовых структур, причастным к подавлению беспорядков после выборов президента Беларуси 19 декабря 2010 года.

В ответ белорусский МИД заявил, что резолюция Европарламента основана на беспочвенных обвинениях и противоречит интересам отношений Минска и Брюсселя.