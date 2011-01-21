Янукович может уволить Пшонку «из-за плохого настроения» - Гриценко

Президент Виктор Янукович может в любой момент «из-за плохого настроения» уволить Генпрокурора Виктора Пшонку.

Об этом заявил в интервью ЛІГАБізнесІнформ глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолий Гриценко.

На вопрос «хотите сказать, что Янукович руководит Пшонкой, Хорошковским», Гриценко ответил:

«Это заложено в системе власти, которую установил Янукович. Если до него глава СБУ назначался на должность и увольнялся с участием Верховной Рады, то сейчас Президент делает это единолично».

«Что касается Генерального прокурора, то Янукович внедрил норму закона, которой не было и при Кучме. Он теперь может уволить Пшонку в любой момент. Без объяснения причин. Без шанса для Пшонки на обжалование такого решения Президента в суде, как это делал, и временами успешно, Пискун. Потому что в закон о прокуратуре были внесены изменения: к исчерпывающему перечню оснований для увольнения Генпрокурора Янукович добавил еще одно - «по другим причинам». То есть причиной для увольнения Пшонки может быть плохое настроение Януковича утром, или то, что ему не понравилась погода, или опоздание на полминуты автомобиля и охранника, или неудачно приготовленная для него яичница», - сказал глава Комитета по нацбезопасности.

По словам Гриценко, «и Хорошковскому, и Пшонке, даже если допустить, что у них есть иное мнение, отличное от президентского, очень сложно его реализовать. За этим последует немедленная отставка».