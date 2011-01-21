Гриценко чувствует себя нормально, поскольку не украл ни копейки

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолий Гриценко сказал, что уверен в себе, поскольку не украл ни копейки из бюджета. Об этом он заявил в интервью ЛІГАБізнесІнформ.

На вопрос, не боитесь, что Вы – следующий (после Юлии Тимошенко, Юрия Луценко), Гриценко ответил:

«Что касается меня... Знаете, если в поведении доминирует страх, то он парализует сознание».

«Я человек с нормальной психикой, с военным бэкграундом, всякое видел в жизни и чувствую себя нормально. Для меня главное - внутреннее ощущение. Я знаю, что не нарушал закон, не украл ни копейки из бюджета, имея море возможностей - вы в курсе, что такое Министерство обороны. Поэтому абсолютно комфортно чувствую себя с самим собой, с внутренней системой ценностей и убеждений», - отметил политик.

По словам Гриценко, он «хотел бы, чтобы те, кто применяют закон избирательно, поняли: Янукович запустил бумеранг, который очень больно ударит по этой властной команде, пока чувствующей себя абсолютно безнаказанно».

«Она (властная команда - ред.), наверное, верит, что пришла навсегда, и от этого бесконтрольно делает что угодно. За это тоже придется отвечать», - подчеркнул он.