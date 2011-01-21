Послы ЕС в Беларуси проигнорируют инаугурацию Лукашенко

Руководители дипломатических представительств стран Евросоюза в Беларуси не будут принимать участие в инаугурации президента республики Александра Лукашенко. Вместо этого они сегодня посетят Вильнюс. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Литвы, пишет «Зеркало недели».

«Это решение принято всеми 27 государствами Европейского союза. Наша позиция по этим выборам очень ясна. Мы много раз призывали, и это было сделано еще раз вчера в Европарламенте верховным представителем ЕС по внешней политике, к освобождению политических заключенных и прекращению преследований представителей оппозиции и гражданского общества», - сообщила официальный представитель Европейской комиссии Майя Коцьянчич.

Не будет также присутствовать на инаугурации и временный поверенный в делах США в Беларуси Майкл Скэнлан, который в этот день посетит с официальным визитом Гродно.

От Российской Федерации на инаугурации будет присутствовать посол РФ в Минске Александр Суриков.

В церемонии инаугурации президента намерены принять участие руководители 32 иностранных дипучреждений и представительств международных организаций.

Напомним, сегодня, 21 января, в Минске состоится инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко.