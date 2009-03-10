Ющенко показал Наливайченко

Сегодня Виктору Ющенко выпала возможность представить Валентина Наливайченко в качестве полноправного главы СБУ. Почти два с половиной года Валентин Наливайченко исполнял обязанности председателя СБУ, и вот теперь с третьей попытки парламент утвердил его в должности. Официальная церемония представления «нового» председателя СБУ была запланирована сегодня на 13 часов в помещении службы на Владимирской, 33. Понятно, что по случаю визита туда Президента меры безопасности были беспрецедентные, и журналисты это ощутили в полной мере. Журналист «Главреда» уже неоднократно был на всевозможных мероприятиях в СБУ, но такого жесткого досмотра не припоминает. Совершенно случайно в сумке оказалось зарядное устройство для ноутбука – реакция охранников молниеносная – «ноутбука нет, а зарядка есть, непорядок, отобрать и выдать на выходе». Дальше в сумке оказался маленький тюбик лосьона для бритья, - понятно, что сразу возникло подозрение в попытке отравить Президента, и после выдавливания нескольких капель геля на стол тюбик тоже конфисковали. Но чего не сделаешь ради безопасности руководства государства... Все действо должно было происходить в небольшом зале совещаний на четвертом этаже. Стоит сказать, место выбрано явно неудачно, ведь у него даже не вместились все руководители областных отделений СБУ и несколько работников центрального аппарата. Что уж говорить о прессе, если даже для высшего руководства СБУ доставляли стулья в проходах, а журналисты делали заметки в своих блокнотах чуть ли не на спинах у офицеров спецслужбы. Более того, в зале даже не включили кондиционер, поэтому атмосфера была не лучшая. Внес свою лепту в атмосферу и Президент, опоздав на полтора часа, поэтому все «эсбеушники» и журналисты не на шутку «замариновались». Хотя и с опозданием, но Президент все же пожаловал на собрание. Сопровождали его секретарь СНБО Раиса Богатырева, заместитель председателя Секретариата Президента, уполномоченный Президента по контроля над деятельностью СБУ Игорь Пукшин и руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей. Как это принято на встречах с Президентом, при появлении главы государства в зале все встают. Виктор Ющенко вошел в зал, окинул глазом спеслужбовцев и позволил им сесть. Свое выступление он начал с представления Валентина Наливайченко. Понятно, что Валентин Александрович поднялся при упоминании его фамилии. Виктор Ющенко глянул на него и бросил «родительскую фразу»: «Прошу, садись». Дальше Президент без особенного подъема повел речь о своем видении миссии СБУ в Украине. По мнению Ющенко, «в СБУ работают самые большие патриоты Украины, которые с полуслова понимают миссию, которая выписана для службы безопасности. Я осознаю, что передо мной сидит «голубая кровь нации». Виктор Ющенко назвал Валентина Наливайченко «профессиональным и патриотичным человеком, который в течение двух с половиной лет делал то, что до этого СБУ не делала». В целом, первая часть выступления Президента была посвящена роли СБУ в понимании украинской нации и государства, возрождения национальной истории и защиты украинской государственности, ведь «далеко не все сейчас хотят видеть Украину независимой, суверенной и целостной». Поэтому у СБУ большое поле деятельности в этом направлении. Подробнее о таких недоброжелателях Президент пообещал рассказать позже на секретном совещании с руководством СБУ. Назвав Украину «страной молодой демократии», Президент отметил, что любые посягательства на суверенитет государства должна мгновенно пресекать именно СБУ. Дальше речь пошла о «необходимости формирования на подсознательном уровне ощущения, что каждый из нас является украинцем со своей собственной ментальностью и историей». «Эта тема для СБУ важна, ведь формирование украинской идеологии – это работа спецслужбы, потому что, проиграв идеологию, можно проиграть государственность... Поэтому вы должны искать, в чем заключается вечность для Украины» - отметил Президент. Порадовался Виктор Ющенко и тому факту, что по итогам 2008 года Украину причислили к группе «свободных стран». «Ради этого стоило творить революцию, стоило бороться и страдать, потому что демократия – это статус, который дает стране множество преимуществ, с ней можно творить лучшую страну для людей» - трогательно обратился к собравшимся Президент. Хотя казалось, Виктор Ющенко говорит о вещах довольно философских, руководители областных управлений СБУ старательно все конспектировали, выводя у себя в блокнотах слова «миссия, ментальность» и тому подобное. Сложно сказать, писали ли люди себе тезисы для работы на местах, а может, просто потом кто-то у них будет проверять «домашнее задание»... Валентин Наливайченко также добросовестно конспектировал выступление Президента, время от времени кивая на все высказанные Президентом задачи для СБУ. Дальше Президент рассказал о своем видении политики безопасности в Украине, отметив неразрывность внутренней и внешней политики в этой сфере. Особое одобрение Президента вызвал тот факт, что при СБУ уже сейчас есть советник от НАТО. Не обошел Виктор Ющенко и необходимость бороться с сепаратизмом, терроризмом и ксенофобией. Также шла речь об экономической и энергетической безопасности Украины в условиях экономического кризиса. По словам Президента, в этих сферах СБУ должна быть на острие защиты национальных интересов Украины. Отдельным приоритетом работы Президент назвал борьбу с контрабандой. В этом контексте немало оптимизма Виктору Ющенко придает назначение в СБУ Валерия Хорошковского, «который в этой сфере имеет незаурядные навыки и наработки». В заключение Президент выразил большие надежды по поводу нового качества работы СБУ при наличии полноправного ее председателя, пожелал Валентину Наливайченко успехов, попрощался и вышел из зала. Собравшиеся не увидели ни искреннего поздравления, ни дружеских объятий, ни даже формального рукопожатия. Даже формального букета цветов, как это бывает на представлениях чиновников такого ранга, журналисты и офицеры СБУ не увидели. Может, простая мужская сдержанность, а может, признак более глубоких политических тенденций...