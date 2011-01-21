Макеевские подрывники не явились за выкупом

Макеевские террористы не получили требуемой ими суммы денег за прекращение взрывов. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский. При этом, как сообщает «Коммерсант Украина» со ссылкой на свои источники, необходимая сумма была доставлена в Макеевку спецрейсом из Киева, однако передачи не произошло – террористы просто не явились за выкупом в ими же установленное место в одном из спальных районов города.

Отметим, в записке, оставленной на месте взрыва, террористы подробно описали процедуру передачи денег. Они потребовали 4,2 млн евро купюрами по 500 евро (8400 купюр). В сумке с деньгами не должно быть «жучков» или других спецсредств, с помощью которых можно отследить их дальнейшее передвижение. Если же требуемая сумма не будет предоставлена, террористы грозились произвести еще пять взрывов в «местах большого скопления людей». Утренние взрывы они назвали предупреждением и демонстрацией серьезности своих намерений. Представители местной власти и правоохранительных органов восприняли угрозу всерьез и начали сбор средств.

Президент Киевской ассоциации практикующих психологов и психотерапевтов Вячеслав Казмиренко предлагает не искать в действиях макеевских террористов логики. Он отметил, что в их поступках «просматривается безумный смысл без определенного рационального контекста». «Сейчас в обществе действует система немиротворческой политики, которая начинается в кабинетах и залах заседаний. Откройте любой сайт или газету и вы увидите, как ведут себя те же политики. Это простая схема, которая бьет по мозгам. Возникают мысли: «Если им можно, то почему я не могу? Если министр бьет милиционера, почему я не могу? Я что, другой?» - считает Казмиренко.

Напомним, 20 января в Макеевке Донецкой области произошли два взрыва.