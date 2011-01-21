Суд признал незаконным решение бывшего Кабмина о продаже 200 предприятий

Суд инициативами Генпрокуратуры Украины признал незаконным распоряжение бывшего правительства относительно продажи 201 предприятия стратегических отраслей экономики, сообщили в пресс-служба ГПУ.

Так, Киевский апелляционный административный суд 19 января 2011 года удовлетворил иск ГПУ о признании незаконным распоряжение Кабинета министров №1517-р от 3 марта 2008 года «Об утверждении перечней хозяйственных обществ, подлежащих приватизации в 2009 году» и отменил постановление суда первой инстанции, которым в удовлетворении этого иска было отказано.