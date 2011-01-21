Японский кредит пойдет на покупку японского оборудования - эксперт

Кредит от Японского банка международного сотрудничества на сумму в 8 миллиардов иен (около 100 миллионов долларов), о предоставлении которого Президент Украины Виктор Янукович договорился в рамках официального визита в Токио, будет направлен на «предоставление финансирования украинским компаниям, которые импортируют технику и оборудование японских предприятий». Об этом заявила директор Института мировой политики Алена Гетьманчук, пишет «Зеркало недели».

«Таким образом, речь идет о поддержке с помощью японского кредита импорта японской техники в Украину», - отметила Гетьманчук.

Напомним, в совместном заявлении Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Японии Наото Кана говорится о том, что Японский банк международного сотрудничества намерен выделить Государственному экспортно-импортному банку Украины «Укрэксимбанк» кредит в сумме 8 миллиардов японских иен. При этом в заявлении не было сказано о том, на какие цели выделяются средства.

Гетьманчук считает, что «двусторонние отношения с Украиной для Японии не являются настолько самодостаточными, как того хотели бы в Киеве».

По ее мнению, это, в частности, подтверждается и тем, что за всю историю независимой Украины ни один японский премьер ни разу не посетил Украину.

«Впрочем, такой визит вряд ли состоится. По словам наших японских дипломатических источников, премьер сейчас занят внутренней политикой», — отмечает директор Института мировой политики.

Напомним, 18 января начался официальный визит Президента Украины Виктора Януковича в Японию.