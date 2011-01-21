Ющенко успел поругаться с людьми, собравшимися под ГПУ

Экс-президента Украины Виктора Ющенко под стенами Генпрокуратуры встретили несколько человек с криками «Ганьба!» и плакатами «Позор предателю Украины» и «Безбатченко, мы не твоя нация», передает ЛІГАБізнесІнформ.

Как сообщается, стоило Ющенко выйти из машины, как к нему обратился гражданин солидного возраста с ругательствами и с упреками в предательстве. На это экс-президент ему сказал:

«Я с тобой говорю на твоем языке, а если тебя сюда прислала какая-то партия с записками, передай ей большой привет».

Немногочисленные представители группы поддержки закричали, что никакая партия их не присылала.

«Твои дети тебя проклянут. Я за тебя хожу (в прокуратуру, - ред.)», - добавил Ющенко.

Отметим, журналистам с бывшим президентом перед входом в ГПУ пообщаться не удалось.

Напомним, Ющенко сегодня на 10:00 вызвали к следователю в Генпрокуратуру.