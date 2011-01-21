Власти Крыма и меджлис договорились мирно решать земельные вопросы

Власти Крыма и представители меджлиса договорились решать земельные вопросы на полуострове без применения силы. Об этом шла речь на встрече председателя правительства Крыма Василия Джарты и первого заместителя главы меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, пишет «Коммерсант-Украина».

«Мы начали разговор с того, что все вопросы, которые накопились, могут быть решены без применения силы. Я думаю, мы оба остались довольны встречей. Мы согласовали алгоритм действий, и если он будет реализовываться так, как договорено, мы постепенно выйдем из ситуации, которая сложилась в земельной сфере», сообщил Чубаров.

В свою очередь начальник главного управления информационной политики Совета министров АРК Андрей Демартыно заявил, что решении конфликтных земельных вопросов власти не будут применять силу.

«Нет, это (применение силы. – Ред.) абсолютный нонсенс. Тут вопрос идет о сотрудничестве и взаимодействии».

По его словам, суть достигнутых договоренностей такова: «В городе или районе будут определены участки, которые соответствуют определенным техническим требованиям. Эту землю предложат тем, кто в ней нуждается».

Правда, будет ли при этом власть конфисковывать самозахваченные участки, представитель Совмина не уточнил.

Напомним, ранее глава Совета министров Крыма Василий Джарты в открытом письме к народному депутату Украины Мустафе Джемилеву заявил, что крымские власти намерены положить конец крымскотатарским земельным самозахватам. При этом он не исключил привлечения силовых органов к решению этих вопросов.