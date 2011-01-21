Янукович осудил попытки подорвать соборность Украины

Президент Украины Виктор Янукович категорически осуждает любые попытки подорвать соборность Украины. Об этом говорится в поздравлении главы государства по случаю Дня Соборности, сообщили «Главреду» в пресс-службе Президента.

«Я категорически осуждаю любые попытки подорвать соборность Украины и единство нашего народа, попытки противопоставить одну часть наших граждан другой. Я за то, чтобы мы искали общее для людей, независимо от того, проживают ли они на западе или на востоке Украины», - отметил Янукович.

Он заявил, что у украинцев есть общее стремление жить в благосостоянии и мире, иметь возможность обеспечить будущее детей, обеспечить пожилым людям достойную старость.

«Дата 22 января еще раз дает нам пример такого единения вокруг общих ценностей. Приветствую всех нас с Днем Соборности. И в этот год двадцатилетия Независимости давайте пожелаем нашему государству и нашему народу многие и благие лета», сказано в поздравлении Януковича.