«Регионы» считают, что бороться с коррупцией придется всю жизнь

В Партии регионов считают, что бороться с коррупцией прийдется всю жизнь. Об этом в интервью Gazeta.ua сообщил лидер фракции ПР Александр Ефремов.

«Всю жизнь и каждый день. Должны быть созданы специальные институты, которые бы занимались этим и понимали, как это делать», - заявил Ефремов.

По его словам, в мире нет нет такой страны, где не было бы коррупции.

«Когда я возглавил администрацию в Луганской области, собрал коллег и сказал: «Если будете красть 10 процентов, а 90 будут работать на государство, я вас пойму». Страна, в которой уровень коррупции 10 процентов, - самые развитые в мире», - отметил «регионал».

При этом он отметил, что на сегодняшний день почти половина экономики Украины находится в тени.

«Но это не кража. Появляются факты о системе откатов. Но человека нужно поймать за руку. Здесь заинтересованы две стороны: которая берет и которая дает. Поэтому разоблачить их непросто», - признал Ефремов.