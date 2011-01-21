Экс-главу Минтранса Бондаря обвинили в нанесении ущерба государству в 5 млн

Экс-министр транспорта и связи Виктор Бондарь обвиняется в пособничестве при умышленном сносе незавершенного строительства автовокзала «Теремки» и причинении тем самым убытков государству на сумму более 5,5 млн грн. Об этом сообщило Главное управление по вопросам оборонной политики и деятельности правоохранительных органов администрации президента Украины, передает Интефракс-Украина.

Как сообщается, дело расследует Генпрокуратура Украины.

Ранее ГПУ сообщила, что Бондарь задержан за злоупотребление служебным положением. Против него 24 декабря 2010 года возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 194 и ст. 353 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленном уничтожении чужого имущества, что причинило имущественный вред в особо крупных размерах, объединенное с самовольным присвоением властных полномочий).