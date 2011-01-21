Герман боится даже думать о федерализации Украины

Президент Украины Виктор Янукович выступает за единство Украины. Об этом в заявила заместитель главы Администрации Президента Анна Герман, комментируя позицию некоторых политиков о федерализации страны, пишет «Лига».

«Вы помните, когда недавно Андрухович заговорил об отделении Донбасса от Украины, Президент был очень встревожен. Потому что глава государства понимает, что если бы, не дай Бог, этот процесс начался, то последствия могли бы быть самыми тяжелыми», - заявила Герман.

По ее словам, сегодня не время для федерализации.

«Может быть, когда-нибудь, когда нашей независимости исполнится лет 40, мы сможем вспомнить об этой идее, которую озвучивал еще Вячеслав Чорновил, ведь Украина - очень разная. Но сегодня этот процесс означал бы потерю государственности, потерю Украины, потерю соборности», - сказала замглавы АП.

При этом она признала, что в некоторых областях Украины существуют «определенные настроения"» на эту тему.

«В Черновицкой области есть политические силы, которые пробуют возрождать ностальгию по Великой Румынии. В Закарпатье есть определенные настроения. И если мы сегодня допустим даже разговоры на тему федерализации - мы потеряем нашу страну. Мы потеряем соборность, за которую боролись очень многие поколения украинцев», - сказала Герман.

«Я помню как на этот счет очень умно говорил Ярослав Дашкевич, известный во всем мире историк. Он говорил, что воссоединение Украины даже в 1939 году - это позитивный факт. Несмотря на то, что многие говорят, мол, «вот, пришли советы». Но без этого мы бы не имели единого государства! Дашкевич говорил: «Не ругайте пакт Молотова-Риббентропа. Он воссоединил Украину!»". Это не все понимали. Так что это нужно ценить и умно относится к таким датам», - подчеркнула Герман.

Напомним, ранее писатель Юрий Андрухович заявил, что «с политической точки зрения, Украина сегодня не является европейской страной, мы снова где-то в Евразии. Перспективы плохие. Власти повторяют мантру о европейской интеграции, но в реальности они делают нечто совсем другое».