Пресс-конференция в «Главреде»: Возможные причины Смоленской авиакатастрофы

24 января, в 11:00, в пресс-центре медиа-холдинга «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Смоленская авиакатастрофа. Возможные причины трагедии».
В пресс-конференции примут участие:
- заслуженный штурман-испытатель СССР Олег Коршунов,
- летчик-испытатель Авиационного научно-технического комплекса им. О. Антонова Виктор Гончаров.
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