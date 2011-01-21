Около ста херсонских сторонников КПУ почтили память Ленину

В Херсоне около сотни сторонников Компартии отметила 87-ю годовщину смерти Владимира Ленина, передает УНИАН.

Как сообщается, около ста лиц из числа сторонников Компартии Украины в 9:30 собрались на центральной площади Херсона - площади Свободы - возле монумента Ленину, чтобы почтить память вождя мирового пролетариата.

Сторонники коммунистической идеи возложили к монументу цветы и венок от городской организации КПУ.

Митинг не состоялся. Пообщавшись между собой полчаса, почитатели идей Ленина разошлись.